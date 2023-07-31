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    Петербургский регоператор и основной перевозчик мусора откроют площадку по переработке пластика во флексу

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    Невский экологический оператор и «Автопарк № 1 Спецтранс» учредили совместное предприятие. Они собираются перерабатывать пластик в так называемую флексу.

    Судя по ЕГРЮЛ, ООО «Первый Невский» зарегистрировано 28 июля. Учредители в равных долях - Невский экологический оператор и «Автопарк № 1 Спецтранс», вид деятельности - обработка отходов и лома пластмасс, уставный капитал – 2 млн рублей. Прописана компания на Волхонском шоссе, 116, где у НЭО теперь появился свой комплекс по переработке отходов.

    Как рассказали «Фонтанке» в Невском экологическом операторе, учредители намерены организовать производство по переработке пластика в ПЭТ-флекс. Это хлопья или гранулы, которые могут быть цветными или прозрачными, такое вторсырье используют для производства одежды, утеплителя, геосинтетики, щеток, наполнителей для матрасов и так далее.

    Дефицита сырья у новой компании возникнуть не должно: НЭО – это региональный оператор Петербурга по обращению с отходами, отвечающий за весь вывоз и переработку, а «Автопарк № 1 Спецтранс» - крупнейший его подрядчик по транспортировке мусора.

    По словам НЭО, на Волхонке есть бывший корпус МПБО-2, который может быть реконструирован под производство, однако о сроках там пока не говорят: идет проработка финансовой модели и административные процедуры. Кроме того, рынок вторсырья достаточно нестабилен, и открытие площадки будет зависеть от появления устойчивого спроса.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, какой подход к переработке отходов и производству вторсырья содержится в концепции по обращению с мусором в Петербурге на ближайшие 10 лет. Заявленные там механизмы вызвали споры в среде специалистов и общественников.

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