Петербургский регоператор и основной перевозчик мусора откроют площадку по переработке пластика во флексу

Невский экологический оператор и «Автопарк № 1 Спецтранс» учредили совместное предприятие. Они собираются перерабатывать пластик в так называемую флексу.



Судя по ЕГРЮЛ, ООО «Первый Невский» зарегистрировано 28 июля. Учредители в равных долях - Невский экологический оператор и «Автопарк № 1 Спецтранс», вид деятельности - обработка отходов и лома пластмасс, уставный капитал – 2 млн рублей. Прописана компания на Волхонском шоссе, 116, где у НЭО теперь появился свой комплекс по переработке отходов.



Как рассказали «Фонтанке» в Невском экологическом операторе, учредители намерены организовать производство по переработке пластика в ПЭТ-флекс. Это хлопья или гранулы, которые могут быть цветными или прозрачными, такое вторсырье используют для производства одежды, утеплителя, геосинтетики, щеток, наполнителей для матрасов и так далее.



Дефицита сырья у новой компании возникнуть не должно: НЭО – это региональный оператор Петербурга по обращению с отходами, отвечающий за весь вывоз и переработку, а «Автопарк № 1 Спецтранс» - крупнейший его подрядчик по транспортировке мусора.

