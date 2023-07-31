Украина договорилась о новой альтернативе зерновой сделке

Украина договорилась с Хорватией о возможности использовать хорватские порты для экспорта украинского зерна, сообщает Reuters.



Как пишет агентство 31 июля, главы МИД двух стран договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки урожая. И теперь планируют работать над тем, чтобы проложить «как можно более эффективные маршруты» к этим портам.

Как отмечают журналисты, Украина после выхода России из сделки полностью зависит от наземных экспортных маршрутов через Европейский союз, а также от альтернативного маршрута через Дунай.