Путин рассказал о причинах приостановки зерновой сделки

Владимир Путин рассказал, что передача Турцией Украине командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»* никак не связана с приостановкой зерновой сделки. Об этом президент сообщил журналистам 29 июля.
Вопрос задал журналист «Аргументов и Фактов». Он сказал, что приостановке зерновой сделки предшествовала передача Турцией командиров батальона «Азов»*.
«Одно с другим никак не связано. Абсолютно», — подчеркнул президент.
«Позиция наша нормальная, — пояснил глава государства. — Нам обещали, что в отношение нашего продовольствия и минеральных удобрений будут приняты определенные решения, которые разблокируют, уберут проблемы, связанные, это связано с логистикой, связанные с заходом в наши порты кораблей, с переводом денежных средств, со страховкой и так далее. Вот это ничего не сделано. И мы много-много раз говорили: «Ну слушайте, когда?». «Ну сейчас, еще немножко продлите, мы потом сделаем». Мы продлили. Потом опять ничего».
Президент процитировал известный диалог из «Двенадцати стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «А можно утром стулья, вечером деньги? Можно, но деньги вперед». Вот здесь уже пора вперед. Пора что-то сделать».
Он добавил, что было обещано добиться подключения к системе SWIFT дочерней компании Россельхозбанка. «Хорошо. Вы скачала сделайте, а потом мы вернемся», — прокомментировал президент.
*Запрещен в РФ и признан террористической организацией.