Путин рассказал о причинах приостановки зерновой сделки

Владимир Путин рассказал, что передача Турцией Украине командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»* никак не связана с приостановкой зерновой сделки. Об этом президент сообщил журналистам 29 июля.

Вопрос задал журналист «Аргументов и Фактов». Он сказал, что приостановке зерновой сделки предшествовала передача Турцией командиров батальона «Азов»*.

«Одно с другим никак не связано. Абсолютно», — подчеркнул президент.

«Позиция наша нормальная, — пояснил глава государства. — Нам обещали, что в отношение нашего продовольствия и минеральных удобрений будут приняты определенные решения, которые разблокируют, уберут проблемы, связанные, это связано с логистикой, связанные с заходом в наши порты кораблей, с переводом денежных средств, со страховкой и так далее. Вот это ничего не сделано. И мы много-много раз говорили: «Ну слушайте, когда?». «Ну сейчас, еще немножко продлите, мы потом сделаем». Мы продлили. Потом опять ничего».