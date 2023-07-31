В Петербурге школьница зацепилась кольцом за забор. Врачи спасли кисть, но палец пришлось ампутировать

Четырехчасовую операцию провели на кисти 16-летней петербурженки в Педиатрическом университете. Школьница лишилась пальца, последствия могли быть ещё серьезнее.
Как сообщается в телеграм-канале СПбГПМУ 31 июля, накануне в университетскую клинику, где круглосуточно работает единственное на Северо-Западе детское отделение микрохирургии, доставили 16-летнюю пострадавшую. Девочка перелезала через забор и зацепилась кольцом, надетым на безымянный палец.
Специалисты столкнулись с тяжелейшим повреждением сосудов, костей, нервов и мягких тканей. Палец ампутировали, но врачам удалось сохранить кисть пациентки. С начала года в клинике вуза прооперировали 6 детей, пострадавших из-за ношения колец.
«Сложность в том, что ребёнок в результате несчастного случая буквально отрывает себе палец. Происходит повреждение, размозжение тканей, прежде всего кровеносных сосудов на большом протяжении. Очень сложно потом сопоставить эти анатомические структуры. Но даже если это удаётся, велик риск осложнений в послеоперационном периоде», — отметил заведующий микрохирургическим отделением Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Юрий Махин.
В клинику ежегодно поступает 20–30 детей с травматическими ампутациями. Врачи советуют перед занятиями спортом и активными играми снимать кольца и другие украшения.
Отметим, что в Петербурге это второй такой случай за неделю. 23 июля 45-летний мужчина качал 9-летнюю дочь на круглой плетеной качели. Во время очередного виража металлическое крепление зацепилось за обручальное кольцо и оторвало палец. Пришить его не смогли.