В Петербурге школьница зацепилась кольцом за забор. Врачи спасли кисть, но палец пришлось ампутировать

Четырехчасовую операцию провели на кисти 16-летней петербурженки в Педиатрическом университете. Школьница лишилась пальца, последствия могли быть ещё серьезнее.



Как сообщается в телеграм-канале СПбГПМУ 31 июля, накануне в университетскую клинику, где круглосуточно работает единственное на Северо-Западе детское отделение микрохирургии, доставили 16-летнюю пострадавшую. Девочка перелезала через забор и зацепилась кольцом, надетым на безымянный палец.

Специалисты столкнулись с тяжелейшим повреждением сосудов, костей, нервов и мягких тканей. Палец ампутировали, но врачам удалось сохранить кисть пациентки. С начала года в клинике вуза прооперировали 6 детей, пострадавших из-за ношения колец.