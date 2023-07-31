    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-в

    755мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.98eur99.96

    Годовалый ребенок отравился парами хлора в банном комплексе во Всеволожске

    648
    2 комментария

    Следственный помитет и прокуратура устанавливают обстоятельства отравления парами хлора маленького ребенка во Всеволожском районе Ленобласти. День рождения с бассейном закончился больницей для годовалой девочки и недомоганием для еще нескольких детей.

    По предварительным данным, 28 июля ребенок 2022 года рождения, находясь с родителями в банном комплексе во Всеволожске, получил отравление парами хлора, сообщает 31 июля пресс-служба областной прокуратуры. По информации 47News, взрослые с детьми отмечали день рождения у бассейна, когда детям стало плохо. Годовалую девочку госпитализировали, у других детей тоже проявились признаки отравления хлором, но госпитализации не потребовалось. Предположительно бассейн в банном комплексе оказался перехлорирован.

    В настоящее время жизни малышки ничего не угрожает, отмечают в Следственном комитете Ленобласти. Прокуратура Всеволожска начала проверку с привлечением Роспотребнадзора. Специалисты дадут оценку соблюдению администрацией комплекса санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг в сфере отдыха, питания и оздоровления. СК Ленобласти организовал доследственную проверку.

    «Городским и районным прокурорам дано поручение оценить состояние законности при предоставлении аналогичных услуг на поднадзорных территориях по всей Ленинградской области», — добавляют в прокуратуре.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьОтравление ребенка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close