Годовалый ребенок отравился парами хлора в банном комплексе во Всеволожске

Следственный помитет и прокуратура устанавливают обстоятельства отравления парами хлора маленького ребенка во Всеволожском районе Ленобласти. День рождения с бассейном закончился больницей для годовалой девочки и недомоганием для еще нескольких детей.



По предварительным данным, 28 июля ребенок 2022 года рождения, находясь с родителями в банном комплексе во Всеволожске, получил отравление парами хлора, сообщает 31 июля пресс-служба областной прокуратуры. По информации 47News, взрослые с детьми отмечали день рождения у бассейна, когда детям стало плохо. Годовалую девочку госпитализировали, у других детей тоже проявились признаки отравления хлором, но госпитализации не потребовалось. Предположительно бассейн в банном комплексе оказался перехлорирован.