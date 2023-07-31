Годовалый ребенок отравился парами хлора в банном комплексе во Всеволожске

Следственный помитет и прокуратура устанавливают обстоятельства отравления парами хлора маленького ребенка во Всеволожском районе Ленобласти. День рождения с бассейном закончился больницей для годовалой девочки и недомоганием для еще нескольких детей.
По предварительным данным, 28 июля ребенок 2022 года рождения, находясь с родителями в банном комплексе во Всеволожске, получил отравление парами хлора, сообщает 31 июля пресс-служба областной прокуратуры. По информации 47News, взрослые с детьми отмечали день рождения у бассейна, когда детям стало плохо. Годовалую девочку госпитализировали, у других детей тоже проявились признаки отравления хлором, но госпитализации не потребовалось. Предположительно бассейн в банном комплексе оказался перехлорирован.
В настоящее время жизни малышки ничего не угрожает, отмечают в Следственном комитете Ленобласти. Прокуратура Всеволожска начала проверку с привлечением Роспотребнадзора. Специалисты дадут оценку соблюдению администрацией комплекса санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг в сфере отдыха, питания и оздоровления. СК Ленобласти организовал доследственную проверку.
«Городским и районным прокурорам дано поручение оценить состояние законности при предоставлении аналогичных услуг на поднадзорных территориях по всей Ленинградской области», — добавляют в прокуратуре.