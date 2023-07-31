Кремль будет следить за переговорами в Саудовской Аравии по ситуации на Украине

Кремль проследит за встречей в Саудовской Аравии по урегулированию ситуации на Украине. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в понедельник,
«Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Также Песков добавил, что в Кремле неоднократно говорили, что положительной оценки достойны «любые попытки способствовать мирному урегулированию».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что Саудовская Аравия