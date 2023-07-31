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    Кремль будет следить за переговорами в Саудовской Аравии по ситуации на Украине

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    Кремль проследит за встречей в Саудовской Аравии по урегулированию ситуации на Украине. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в понедельник, 31 июля, заявил, что еще предстоит понять, какие цели ставятся организаторами мероприятия.

    «Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

    Также Песков добавил, что в Кремле неоднократно говорили, что положительной оценки достойны «любые попытки способствовать мирному урегулированию».

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что Саудовская Аравия 5–6 августа планирует провести переговоры по урегулирования ситуации на Украине. Россию на встречу не пригласили.

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