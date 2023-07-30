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    WSJ: Саудовская Аравия проведет переговоры по ситуации на Украине без России

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    25 комментариев

    В начале августа Саудовская Аравия планирует провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В них будут участвовать страны Запада, развивающиеся страны и сама Украина. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, передает РБК.

    В публикации мероприятие называют мирными переговорами, но, как пишет газета, Россию на них приглашать не собираются. Мероприятие запланировано на 5–6 августа, а место проведения — второй город страны Джидда.

    Принять участие приглашены представители 30 стран. Свое намерение присутствовать подтвердили ЕС, Польша, Великобритания, Южная Африка. От США ожидается участие советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Возможно и участие Китая.

    Чиновники стран Запада и Украины надеются, что это встреча может привести к «саммиту мира» позднее в этом году. Они хотят, чтобы на следующем мероприятии лидера стран подписали документ о принципах окончания конфликта.

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    Комментарии 25

    Гость30 Июл 2023 в 02:10
    Это вброс.
    +0−0
    Гость30 Июл 2023 в 01:40
    Бред какой то
    +0−0
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