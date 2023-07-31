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    На ж/д станции в Москве неизвестные подожгли релейный шкаф

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    15 комментариев

    В выходные ночью неизвестные подожгли около железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги релейный шкаф, ситуация на движение поездов не повлияла. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА Новости.

    «В ночь с 28 на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа», — рассказали агентству в Московской железной дороге.

    На прошлой неделе на Октябрьской железной дороге около станции Лисий Нос загорелось железнодорожное оборудование, ранее об этом писала «Фонтанка».

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    Релейный шкафМосква
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    Комментарии 15

    Гость31 Июл 2023 в 10:51
    Зачем ?
    +0−0
    Гость31 Июл 2023 в 10:40
    Славянский шкаф
    +0−0
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