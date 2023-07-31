На ж/д станции в Москве неизвестные подожгли релейный шкаф

В выходные ночью неизвестные подожгли около железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги релейный шкаф, ситуация на движение поездов не повлияла. Об этом в понедельник,
«В ночь с 28 на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа», — рассказали агентству в Московской железной дороге.
На прошлой неделе на Октябрьской железной дороге около станции Лисий Нос загорелось железнодорожное оборудование, ранее об этом писала «Фонтанка».