Снова диверсия? Ночью в Лисьем Носу горело железнодорожное оборудование

Железнодорожное оборудование загорелось ночью в границах станции Лисий Нос Октябрьской железной дороги. Об этом «Фонтанке» 26 июля сообщили в пресс-службе ОЖД.



Инцидент произошел около трех ночи. «Было зафиксировано возгорание шкафа управления электрообогревом стрелочных переводов», — уточнили в компании.

Причины происшествия устанавливаются. По данным «Фонтанки», в том числе рассматривается версия поджога. В любом случае на движении поездов это никак не отразилось, задержек нет.

В июле Приморский районный суд заключил под стражу обвиняемых в диверсии на перегоне между Новой Деревней и Лахтой. Следствие считает, что мужчины подожгли релейный шкаф при помощи куратора, действовавшего через мессенджер Telegram.