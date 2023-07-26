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    Снова диверсия? Ночью в Лисьем Носу горело железнодорожное оборудование

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    Железнодорожное оборудование загорелось ночью в границах станции Лисий Нос Октябрьской железной дороги. Об этом «Фонтанке» 26 июля сообщили в пресс-службе ОЖД.

    Инцидент произошел около трех ночи. «Было зафиксировано возгорание шкафа управления электрообогревом стрелочных переводов», — уточнили в компании.

    Причины происшествия устанавливаются. По данным «Фонтанки», в том числе рассматривается версия поджога. В любом случае на движении поездов это никак не отразилось, задержек нет.

    В июле Приморский районный суд заключил под стражу обвиняемых в диверсии на перегоне между Новой Деревней и Лахтой. Следствие считает, что мужчины подожгли релейный шкаф при помощи куратора, действовавшего через мессенджер Telegram.

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    Лисий носЖелезная дорога
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