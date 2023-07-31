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    Украинский беспилотник атаковал здание УВД в Брянской области

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    В ночь на понедельник, 31 июля, украинский беспилотник атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

    «БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД», — сказано в сообщении губернатора в его Telegram-канале.

    Пострадавших нет. Есть разрушения кровли и окон. На месте работают оперативные службы.

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