Украинский беспилотник атаковал здание УВД в Брянской области

В ночь на понедельник,
«БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД», — сказано в сообщении губернатора в его Telegram-канале.
Пострадавших нет. Есть разрушения кровли и окон. На месте работают оперативные службы.
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В ночь на понедельник,
«БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД», — сказано в сообщении губернатора в его Telegram-канале.
Пострадавших нет. Есть разрушения кровли и окон. На месте работают оперативные службы.
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