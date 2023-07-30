На 180% мокрее обычного. Метеорологи рассказали, насколько дождливым оказался июль в столице

За неполный июль в столице России выпал 151 мм осадков при месячной норме в 84 мм , сообщает 30 июля Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.



«Прирост осадков на главной метеостанции города (ВДНХ) с начала месяца составил 180% месячной нормы», — цитирует агентство представителя метеобюро.

Самыми дождливыми за 29 июльских дней стали 26 и 18 июля. Тогда в городе выпало 36 и 23 мм осадков соответственно.

«Фонтанка» писала о том, как тогда заливало Москву. 18 июля гроза, помимо всего прочего, остановила самое большое колесо обозрения в Европе — «Солнце Москвы» на ВДНХ, а 26 июля топило станции метро, торговые центры, улицы и общественный транспорт.