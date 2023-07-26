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    Не взлетим, так поплаваем: посмотрите, как тонет Москва

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    Тропический ливень затопил улицы Москвы и ближнего Подмосковья. Ролики из социальных сетей показывают странный водный мир, где полураздетые пешеходы переплывают перекрестки, а машины форсируют образовавшиеся каналы.

    Как пишет 26 июля MSK1, из-за ливня затопило станцию метро «Народное ополчение» и пострадали столичные торговые центры — вода стоит на первом этаже ТЦ «Румер» и «Вегас». В центре затопило Петровку, аналогичная ситуация на проспекте Вернадского. А в подмосковном Наро-Фоминске вместе с припаркованными машинами ушли под воду дворы.

    Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, июль выдался крайне дождливым — за месяц выпало 84 мм осадков, 112% от месячной нормы, и до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров.

    «В связи с непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. Напоминаем, куда обращаться в случае возникновения проблем на дорогах и во дворах. Призываем пешеходов быть внимательными и осторожными, а водителей — соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров на дороге», — обратились к горожанам в мэрии Москвы 26 июля.

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