Колесо на ВДНХ встало, а у Совета Федерации протекла крыша: Москву накрыл мощный ливень

Столица России оказалась во власти непогоды. МЧС предупредило жителей и гостей Москвы об опасных погодных явлениях, а городские службы перевели в режим повышенной готовности.

По данным MSK1, на данный момент аэропорт Внуково отменил 10 рейсов, еще три задержаны, в Домодедово из-за непогоды пришлось отменить 3 рейса, 8 задержано. Также 4 рейса задержано в Шереметьево.

В городском хозяйстве Москвы сообщают, что более четверти месячной нормы осадков выпало в нескольких районах столицы менее чем за час. Наибольший удар пришелся на север, центр и северо-восток города.

Однако основной объем воды благополучно уходит в ливневую сеть, к примеру, в переходе на станции метро «Охотный ряд». Несмотря на большие потоки, стекающие с лестницы, видно, как большая часть воды уходит в ливневку.



Вода добралась и до станции «Парк культуры».



Прошли проверку стихией и самокаты. Москвичи передвигаются на модном виде транспорта даже «под водой».

Некоторые улицы, такие, как Петровка и Арбат, превратились в реки. По данным «Интерфакса», в Москве зафиксированы случаи подтопления двух десятков улиц в разных районах города. Затопило даже возле Кремля.

В департаменте транспорта Москвы говорят, что вечером в городе, скорее всего, будут пробки и заторы. Поэтому они рекомендуют оставить авто и воспользоваться общественным транспортом.

«Просим водителей быть внимательными на дороге: держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения», — обратились в дептрансе к тем, кто всё же решит сесть за руль.



По информации очевидцев, гроза остановила самое большое колесо обозрения в Европе — «Солнце Москвы» на ВДНХ.



Не обошлось без последствий и для властей. Так, не выдержала крыша у здания Совета Федерации. Сенаторы сначала подставили пластиковый стакан, но позже его пришлось заменить ведром, а воду вытирать салфетками. В Госдуме затопило курилку, сообщает РИА Новости.

