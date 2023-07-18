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    Колесо на ВДНХ встало, а у Совета Федерации протекла крыша: Москву накрыл мощный ливень

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    Столица России оказалась во власти непогоды. МЧС предупредило жителей и гостей Москвы об опасных погодных явлениях, а городские службы перевели в режим повышенной готовности.

    По данным MSK1, на данный момент аэропорт Внуково отменил 10 рейсов, еще три задержаны, в Домодедово из-за непогоды пришлось отменить 3 рейса, 8 задержано. Также 4 рейса задержано в Шереметьево.

    В городском хозяйстве Москвы сообщают, что более четверти месячной нормы осадков выпало в нескольких районах столицы менее чем за час. Наибольший удар пришелся на север, центр и северо-восток города.

    Однако основной объем воды благополучно уходит в ливневую сеть, к примеру, в переходе на станции метро «Охотный ряд». Несмотря на большие потоки, стекающие с лестницы, видно, как большая часть воды уходит в ливневку.

    Вода добралась и до станции «Парк культуры».

    Прошли проверку стихией и самокаты. Москвичи передвигаются на модном виде транспорта даже «под водой».

    Некоторые улицы, такие, как Петровка и Арбат, превратились в реки. По данным «Интерфакса», в Москве зафиксированы случаи подтопления двух десятков улиц в разных районах города. Затопило даже возле Кремля.

    В департаменте транспорта Москвы говорят, что вечером в городе, скорее всего, будут пробки и заторы. Поэтому они рекомендуют оставить авто и воспользоваться общественным транспортом.

    «Просим водителей быть внимательными на дороге: держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения», — обратились в дептрансе к тем, кто всё же решит сесть за руль.

    По информации очевидцев, гроза остановила самое большое колесо обозрения в Европе — «Солнце Москвы» на ВДНХ.

    Не обошлось без последствий и для властей. Так, не выдержала крыша у здания Совета Федерации. Сенаторы сначала подставили пластиковый стакан, но позже его пришлось заменить ведром, а воду вытирать салфетками. В Госдуме затопило курилку, сообщает РИА Новости.

    Ресторанам и кафе в ближайшие сутки рекомендовано закрыть летние веранды, а также укрепить все конструкции и закрыть зонты из-за непогоды.

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    Комментарии 21

    Кукурузина18 Июл 2023 в 17:48
    Колечко, колечко, кольцо...
    Этот бублик и без ливня останавливается. Сколько он стоил?)
    А у СФ давно крыша протекла
    +0−0
    Михаил Микушин18 Июл 2023 в 17:39
    У Совета Федерации протекла крыша? Так она ещё и съехала!
    +2−0
    trianon212818 Июл 2023 в 17:35
    Там уже и крыши-то давно нет. Снесена подчистую.
    +1−0
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