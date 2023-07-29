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    Суд отправил под арест подозреваемого в организации взрыва на Куйбышевском НПЗ. Он уже во всем признался

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    В Самаре на два месяца был арестован Сергей Окрушко, который проходит в качестве подозреваемого по делу о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Об этом со ссылкой на решение Самарского районного суда сообщает в субботу, 29 июля, ТАСС.

    Агентство приводит слова адвоката Окрушко — Вячеслава Павелкина, который рассказал, что его подзащитный полностью признал вину и раскаивается, а также о сотрудничестве Окрушко со следствием.

    На заседании суда подозреваемый рассказал, что планировал взорвать три самодельных устройства. Однако после того, как сработало первое, мужчина обезвредил два оставшихся.

    В результате взрыва самарскому заводу был причинен ущерб на сумму свыше 30 млн рублей.

    Накануне подозреваемого задержали в Оренбургской области. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, мужчина приехал работать в Россию с Украины.

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    Самарская областьСуд
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    Гость29 Июл 2023 в 14:26
    С Украины.
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