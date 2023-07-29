Суд отправил под арест подозреваемого в организации взрыва на Куйбышевском НПЗ. Он уже во всем признался

В Самаре на два месяца был арестован Сергей Окрушко, который проходит в качестве подозреваемого по делу о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Об этом со ссылкой на решение Самарского районного суда сообщает в субботу, 29 июля, ТАСС.



Агентство приводит слова адвоката Окрушко — Вячеслава Павелкина, который рассказал, что его подзащитный полностью признал вину и раскаивается, а также о сотрудничестве Окрушко со следствием.

На заседании суда подозреваемый рассказал, что планировал взорвать три самодельных устройства. Однако после того, как сработало первое, мужчина обезвредил два оставшихся.