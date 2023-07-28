12 млрд из резервного фонда правительства Петербурга достают больницам — на налоги и зарплату медработникам

Из резервного фонда правительства Петербурга клиники получат субсидию в размере 12,2 миллиарда рублей. В фонде ОМС на 2023 год денег не хватило на выполнение дорожной карты по оплате труда медицинских работников, которая ежегодно составляется для исполнения указа президента, а также на выплату налогов.



Проект постановления правительства Петербурга опубликован на сайте Смольного 28 июля. В пояснительной записке к нему сказано, что субсидии будут предоставлены учреждениям здравоохранения города на заработную плату (включая начисления на выплаты по оплате труда) для достижения целевых показателей в соответствии с дорожной картой и на компенсацию расходов по уплате налога на имущество и земельного налога за 1–3 кварталы 2023 года.