12 млрд из резервного фонда правительства Петербурга достают больницам — на налоги и зарплату медработникам

Из резервного фонда правительства Петербурга клиники получат субсидию в размере 12,2 миллиарда рублей. В фонде ОМС на 2023 год денег не хватило на выполнение дорожной карты по оплате труда медицинских работников, которая ежегодно составляется для исполнения указа президента, а также на выплату налогов.
Проект постановления правительства Петербурга опубликован на сайте Смольного 28 июля. В пояснительной записке к нему сказано, что субсидии будут предоставлены учреждениям здравоохранения города на заработную плату (включая начисления на выплаты по оплате труда) для достижения целевых показателей в соответствии с дорожной картой и на компенсацию расходов по уплате налога на имущество и земельного налога за 1–3 кварталы 2023 года.
Клиники получат деньги на зарплату врачам, среднему и младшему медперсоналу при условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности.
Если кредиторка сформировалась из-за неуплаты налога на имущество организации и земельного налога, это не будет препятствием для получения субсидии. Речь идет, прежде всего, о стационарах, которым построили новые корпуса-трансформеры: Александровская больница задолжала по этой статье — 115,3 миллиона рублей, Госпиталь для ветеранов войн — 58,6 миллиона рублей, ДГБ
В 2023 году рост расходов клиник намного превысил доходы, при этом расходы по уплате налогов в структуре тарифов системы ОМС оказались заниженными.