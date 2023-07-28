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    12 млрд из резервного фонда правительства Петербурга достают больницам — на налоги и зарплату медработникам

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    Из резервного фонда правительства Петербурга клиники получат субсидию в размере 12,2 миллиарда рублей. В фонде ОМС на 2023 год денег не хватило на выполнение дорожной карты по оплате труда медицинских работников, которая ежегодно составляется для исполнения указа президента, а также на выплату налогов.

    Проект постановления правительства Петербурга опубликован на сайте Смольного 28 июля. В пояснительной записке к нему сказано, что субсидии будут предоставлены учреждениям здравоохранения города на заработную плату (включая начисления на выплаты по оплате труда) для достижения целевых показателей в соответствии с дорожной картой и на компенсацию расходов по уплате налога на имущество и земельного налога за 1–3 кварталы 2023 года.

    Клиники получат деньги на зарплату врачам, среднему и младшему медперсоналу при условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности.

    Если кредиторка сформировалась из-за неуплаты налога на имущество организации и земельного налога, это не будет препятствием для получения субсидии. Речь идет, прежде всего, о стационарах, которым построили новые корпуса-трансформеры: Александровская больница задолжала по этой статье — 115,3 миллиона рублей, Госпиталь для ветеранов войн — 58,6 миллиона рублей, ДГБ № 2 Святой Марии Магдалины — 16,0 миллиона рублей, НИИ СП имени И. И. Джанелидзе — 85,2 миллиона рублей, городская больница № 33 — 87,0 миллиона рублей. А в общей сложности медицинские организации, оказывающие помощь в системе обязательного медицинского страхования Петербурга, в 2022 году потратили дополнительно на уплату налогов 631,7 миллиона рублей, а в 2023 году — 1188,48 миллиона рублей.

    В 2023 году рост расходов клиник намного превысил доходы, при этом расходы по уплате налогов в структуре тарифов системы ОМС оказались заниженными.

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