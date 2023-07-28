Неожиданная встреча. Московская семья по дороге в магазин наткнулась на улице на экзотическую змею

пресс-служба Департамента по ГОЧСиПБ
Неожиданная встреча ждала семью из московского Южного Чертаново прямо на проезжей части ночью 28 июля. Родители с перепуганными детьми тут же вызвали спасателей.
Звонок о диком животном поступил в экстренные службы в 2:47 пятницы, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Семья с двумя детьми направлялась в магазин и у дома 4, корпус 2 по 3-му дорожному проезду обнаружила, по их словам, маленького питона.
Сначала люди увидели на проезжей части что-то движущееся, а потом из тьмы выползла змея, пишет MSK1.RU. Дети, одному из которых 11 месяцев, такой находки очень испугались, а родители сразу вызвали МЧС.
Прибывшие на место пожарные аккуратно поймали змею, чтобы передать в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Рептилия вела себя очень спокойно, добавляют в Департаменте ГОЧСиПБ.