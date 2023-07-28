    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    3 м/с, с-з

    750мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.02eur100.22

    Неожиданная встреча. Московская семья по дороге в магазин наткнулась на улице на экзотическую змею

    402
    3 комментария

    пресс-служба Департамента по ГОЧСиПБ

    Неожиданная встреча ждала семью из московского Южного Чертаново прямо на проезжей части ночью 28 июля. Родители с перепуганными детьми тут же вызвали спасателей.

    Звонок о диком животном поступил в экстренные службы в 2:47 пятницы, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Семья с двумя детьми направлялась в магазин и у дома 4, корпус 2 по 3-му дорожному проезду обнаружила, по их словам, маленького питона.

    Фото: пресс-служба Департамента по ГОЧСиПБ
    ПоделитьсяПоделиться

    Сначала люди увидели на проезжей части что-то движущееся, а потом из тьмы выползла змея, пишет MSK1.RU. Дети, одному из которых 11 месяцев, такой находки очень испугались, а родители сразу вызвали МЧС.

    Прибывшие на место пожарные аккуратно поймали змею, чтобы передать в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Рептилия вела себя очень спокойно, добавляют в Департаменте ГОЧСиПБ.

    Фото: пресс-служба Департамента по ГОЧСиПБ

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МоскваЗмея
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close