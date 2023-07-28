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    МИД РФ рассказал о ситуации с долгами африканских стран перед Россией

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    Россия урегулировала вопросы с долгами стран Африки на 90 %, заявил 28 июля посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. Его слова приводит государственное агентство ТАСС.

    По его словам, вопросы по долгам стран Африки перед Россией давно урегулированы, остались 10 % некоторых финансовых соглашений и обязательств сторон.

    В ходе того же саммита президент России Владимир Путин рассказал, что Москва списала задолженности африканских стран на 23 млрд долларов. В дальнейшем РФ направит еще порядка 90 миллионов долларов на «облегчение долгового бремени стран Африки».

    27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит российско-африканский саммит, на который съехались делегации из 49 стран, 17 из которых представляют главы государств. В ходе саммита страны Африки делятся своим опытом в области экономики и в гуманитарной сфере, а также рассказывают о несправедливом распределении доходов. К примеру, президент Уганды рассказал, что из 460 млрд долларов доходов от кофейного рынка на страны Африки приходится лишь 2,5 млрд долларов.

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