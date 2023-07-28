МИД РФ рассказал о ситуации с долгами африканских стран перед Россией

Россия урегулировала вопросы с долгами стран Африки на 90 %, заявил 28 июля посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. Его слова приводит государственное агентство ТАСС.



По его словам, вопросы по долгам стран Африки перед Россией давно урегулированы, остались 10 % некоторых финансовых соглашений и обязательств сторон.

В ходе того же саммита президент России Владимир Путин рассказал, что Москва списала задолженности африканских стран на 23 млрд долларов. В дальнейшем РФ направит еще порядка 90 миллионов долларов на «облегчение долгового бремени стран Африки».