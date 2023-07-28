«Современное рабство»: президент Уганды привел цифры о заработке на кофе

Доходы кофейного рынка в мире составляют 460 млрд долларов, но производящие кофе страны Африки, Бразилия и Колумбия занимают лишь 25 млрд долларов от общего объема, заявил президент Уганды Йовери Мусевени в ходе второго дня саммита Россия — Африка в Петербурге.
«На Африку приходится лишь 2,5 млрд долларов из 460 млрд [общей суммы доходов от производства кофе]. На Уганду приходится 800 млн, потому что мы производим 280 тысяч мешков ежегодно», — заявил Йовери Мусевени (цитата по трансляции телеканала «Россия — 24»).
При этом он отметил, что Германия, которая не производит кофе, зарабатывает на зернах 6,8 млрд долларов в год — это больше, чем все страны Африки вместе взятые. «Я бы назвал это современной формой рабства», — заявил президент Уганды.
По его словам, Африка попала в ловушку производства сельскохозяйственного, минерального сырья. Государства Африки не занимаются обрабатывающей промышленностью, не производит продукты с добавленной стоимостью, отмечает Мусевени. «Килограмм сырого кофе стоит 2,5 доллара, обжаренный — 40 долларов, но обжарка происходит за пределами Африки», — пояснил он.
Президент Уганды предлагает сосредоточиться на производстве не сырого кофе, а обжаренного, готового шоколада, а не какао-бобах, текстиле вместо хлопка, стали вместо железной руды.
Несмотря на то, что Уганда налаживает производство говядины, в которой нет холестерина, выращивает богатые калием бананы, страна сталкивается с невозможностью продавать продукцию в другие страны из-за таможенных барьеров, рассказал президент Уганды.
Президент России Владимир Путин, отвечая на выступление угандского коллеги, отметил, что страны Запада сейчас признают работорговлю в качестве преступления, но когда в Африке шла борьба за независимость, они считали иначе. Он призвал бороться с монополией некоторых стран, например, в области финансов.
Что касается поставок сырья, президент Путин напомнил, что Советский Союз и Россия никогда не исходили из того, что в Африке необходимо покупать только сырье.
«Сколько Советский Союз построил предприятий электростанции, сталелитейных заводов в Африке? Мы должны вернуться к этой практике», — подчеркнул Владимир Путин.
28 июля в Петербурге проходит второй день российско-африканского саммита. В северную столицу съехались делегации из 49 стран Африки.