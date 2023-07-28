«Современное рабство»: президент Уганды привел цифры о заработке на кофе

Доходы кофейного рынка в мире составляют 460 млрд долларов, но производящие кофе страны Африки, Бразилия и Колумбия занимают лишь 25 млрд долларов от общего объема, заявил президент Уганды Йовери Мусевени в ходе второго дня саммита Россия — Африка в Петербурге.



«На Африку приходится лишь 2,5 млрд долларов из 460 млрд [общей суммы доходов от производства кофе]. На Уганду приходится 800 млн, потому что мы производим 280 тысяч мешков ежегодно», — заявил Йовери Мусевени (цитата по трансляции телеканала «Россия — 24»).

При этом он отметил, что Германия, которая не производит кофе, зарабатывает на зернах 6,8 млрд долларов в год — это больше, чем все страны Африки вместе взятые. «Я бы назвал это современной формой рабства», — заявил президент Уганды.