В Москве 17-летний юноша пытался подорвать газопровод

По версии следствия, юноша пытался совершить теракт не позднее 29 января. Установлено, что он активно искал информацию в интернете о способах изготовления и применения самодельных взрывных устройств. Также подозреваемый искал карты расположения газопроводов в Москве. Он успел купить средства для изготовления взрывчатки, чтобы взорвать газопровод, сообщает Иванова.

Против 17-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело за приготовление теракта в Москве, сообщила 27 июля старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Однако слаженная работа сотрудников столичного СК РФ , УФСБ, ЦПЭ УВД и других ведомств позволила предотвратить теракт. В итоге несостоявшемуся подрывнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ — приготовление к теракту.

На данный момент фигурант уголовного дела задержан, по его месту жительства проведены обыски. Сейчас СК работает над закрепление доказательств, сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе. При обыске у мужчины нашли взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей.

