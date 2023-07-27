    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    754мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.05eur99.72

    В Москве 17-летний юноша пытался подорвать газопровод

    1024
    10 комментариев

    Против 17-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело за приготовление теракта в Москве, сообщила 27 июля старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

    По версии следствия, юноша пытался совершить теракт не позднее 29 января. Установлено, что он активно искал информацию в интернете о способах изготовления и применения самодельных взрывных устройств. Также подозреваемый искал карты расположения газопроводов в Москве. Он успел купить средства для изготовления взрывчатки, чтобы взорвать газопровод, сообщает Иванова.

    Однако слаженная работа сотрудников столичного СК РФ, УФСБ, ЦПЭ УВД и других ведомств позволила предотвратить теракт. В итоге несостоявшемуся подрывнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ — приготовление к теракту.

    На данный момент фигурант уголовного дела задержан, по его месту жительства проведены обыски. Сейчас СК работает над закрепление доказательств, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе. При обыске у мужчины нашли взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Газопровод
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close