В Москве 17-летний юноша пытался подорвать газопровод

Против
По версии следствия, юноша пытался совершить теракт не позднее 29 января. Установлено, что он активно искал информацию в интернете о способах изготовления и применения самодельных взрывных устройств. Также подозреваемый искал карты расположения газопроводов в Москве. Он успел купить средства для изготовления взрывчатки, чтобы взорвать газопровод, сообщает Иванова.
Однако слаженная работа сотрудников столичного
На данный момент фигурант уголовного дела задержан, по его месту жительства проведены обыски. Сейчас СК работает над закрепление доказательств, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе. При обыске у мужчины нашли взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей.