ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе

Федеральная служба безопасности задержала мужчину, которого подозревают в подготовке теракта в военно-морском госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Отмечается, что задержанный — гражданин России. Его возраст не уточняется. При обыске у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.



Возбуждены уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

