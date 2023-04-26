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    ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе

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    Федеральная служба безопасности задержала мужчину, которого подозревают в подготовке теракта в военно-морском госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Отмечается, что задержанный — гражданин России. Его возраст не уточняется. При обыске у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

    Возбуждены уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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