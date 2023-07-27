На «Ленфильме» построили новую котельную. «Игравшая» в кино историческая останется как памятник

В августе на территории «Ленфильма» введут в эксплуатацию новую котельную — она уже возведена и ждет старта отопительного сезона. Согласно расчетам, новая котельная будет потреблять на 30% меньше газа и значительно меньше электричества, а сам проект павильона был разработан с учетом рекомендаций КГИОП. Об этом рассказали в администрации Петроградского района.
Дебют решит давнюю проблему: старая столетняя котельная, обеспечивавшая не только студию, но и соседние дома, с задачей уже не справлялась — мерзли все. Впрочем, с ней связаны и положительные моменты: она неоднократно снималась в кино. Например, играла роль «Камчатки», где работал Виктор Цой в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.
Впрочем, именно в творческом качестве старая котельная еще послужит: ее оставляют как памятник. А вот на территорию новой заходить будет запрещено.