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    Кино

    На «Ленфильме» построили новую котельную. «Игравшая» в кино историческая останется как памятник

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    В августе на территории «Ленфильма» введут в эксплуатацию новую котельную — она уже возведена и ждет старта отопительного сезона. Согласно расчетам, новая котельная будет потреблять на 30% меньше газа и значительно меньше электричества, а сам проект павильона был разработан с учетом рекомендаций КГИОП. Об этом рассказали в администрации Петроградского района.

    Дебют решит давнюю проблему: старая столетняя котельная, обеспечивавшая не только студию, но и соседние дома, с задачей уже не справлялась — мерзли все. Впрочем, с ней связаны и положительные моменты: она неоднократно снималась в кино. Например, играла роль «Камчатки», где работал Виктор Цой в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.

    Впрочем, именно в творческом качестве старая котельная еще послужит: ее оставляют как памятник. А вот на территорию новой заходить будет запрещено.

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    КотельнаяЛенфильмСъемкиОтопительный сезон
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