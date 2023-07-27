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    Путин назвал страны Африки, куда РФ готова бесплатно поставить зерно в ближайшие месяцы

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    Россия готова в ближайшие 3–4 месяца бесплатно поставить зерно в ряд стран Африки. Об этом в четверг, 27 июля, на саммите Россия — Африка заявил президент РФ Владимир Путин.

    Бесплатно поставить зерно РФ готова в Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрею — по 25–50 тысяч тонн. «Обеспечим и бесплатную доставку этих грузов», — сказал глава государства.

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    Комментарии 76

    OttoVonNasmorck27 Июл 2023 в 14:06
    Добрый!
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