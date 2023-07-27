Путин назвал страны Африки, куда РФ готова бесплатно поставить зерно в ближайшие месяцы

Россия готова в ближайшие 3–4 месяца бесплатно поставить зерно в ряд стран Африки. Об этом в четверг, 27 июля , на саммите Россия — Африка заявил президент РФ Владимир Путин.



Бесплатно поставить зерно РФ готова в Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрею — по 25–50 тысяч тонн. «Обеспечим и бесплатную доставку этих грузов», — сказал глава государства.