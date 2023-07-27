«А они есть». Бывший агент ЦРУ рассказал о пришельцах Конгрессу США

Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил, что в распоряжении Пентагона есть инопланетные космические корабли и найденный в них внеземной биоматериал. И рассказал он об этом не в интервью желтой прессе, а на официальных слушаниях в конгрессе США, передает 27 июля РБК.



Как сообщает издание, Груш утверждает, что американские власти скрывают это и готовят репрессии против свидетелей. Бывший агент подтвердил, что у Пентагона есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен «нечеловеческий» биоматериал.



36-летний Груш не в первый раз говорит о пришельцах. Ранее он уверял, что у вашингтонской администрации есть «неповрежденные и частично неповрежденные» летательные аппараты внеземного происхождения, которые «либо приземлились, либо разбились».

