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    «А они есть». Бывший агент ЦРУ рассказал о пришельцах Конгрессу США

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    Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил, что в распоряжении Пентагона есть инопланетные космические корабли и найденный в них внеземной биоматериал. И рассказал он об этом не в интервью желтой прессе, а на официальных слушаниях в конгрессе США, передает 27 июля РБК.

    Как сообщает издание, Груш утверждает, что американские власти скрывают это и готовят репрессии против свидетелей. Бывший агент подтвердил, что у Пентагона есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен «нечеловеческий» биоматериал.

    36-летний Груш не в первый раз говорит о пришельцах. Ранее он уверял, что у вашингтонской администрации есть «неповрежденные и частично неповрежденные» летательные аппараты внеземного происхождения, которые «либо приземлились, либо разбились».

    В июне 2021 года нацразведка США признала НЛО угрозой для национальной безопасности.

    Фонтанка рассказывала, как неопознанный летающий объект (одна из версий) был замечен недалеко от Петербурга 28 февраля. Гражданские самолеты тогда облетали город, а в небо были подняты вполне реальные истребители.

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