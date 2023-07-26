ФСБ предъявила обвинение социологу Борису Кагарлицкому* в призывах к терроризму при помощи Интернета

Социологу и политологу Борису Кагарлицкому* (признан Минюстом иноагентом) ФСБ официально предъявила обвинение в призывах к терроризму с использованием Интернета. Об этом в среду, 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ученого Сергея Ерохова.
Кагарлицкому* вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета). Сам социолог вину не признает. По словам адвоката, дело расследует УФСБ по Республике Коми, поэтому после задержания Кагарлицкого* отвезли в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения.
«В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — заявил защитник ученого.
О возбуждении дела ФСБ стало известно во вторник, 25 июля.
Борис Кагарлицкий* — автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.