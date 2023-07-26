ФСБ предъявила обвинение социологу Борису Кагарлицкому* в призывах к терроризму при помощи Интернета

Социологу и политологу Борису Кагарлицкому* (признан Минюстом иноагентом) ФСБ официально предъявила обвинение в призывах к терроризму с использованием Интернета. Об этом в среду, 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ученого Сергея Ерохова.

Кагарлицкому* вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета). Сам социолог вину не признает. По словам адвоката, дело расследует УФСБ по Республике Коми, поэтому после задержания Кагарлицкого* отвезли в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения.

