В Петербурге арестован обвиняемый в изнасиловании школьницы под Атаманским мостом

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу 28-летнего сибиряка, которому вменяют принудительный секс с одурманенной школьницей. На свободу он не рвался.



Об аресте Вадима Данилова объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила 25 июля. «Фонтанка» писала, что он работал трактористом, приехал из Новосибирской области и в минувшую субботу встретился на Лиговском проспекте с восьмиклассницей.

Обстоятельства дальнейшей прогулки Следственный комитет квалифицировал как изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.