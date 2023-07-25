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    В Петербурге арестован обвиняемый в изнасиловании школьницы под Атаманским мостом

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    Невский районный суд Петербурга заключил под стражу 28-летнего сибиряка, которому вменяют принудительный секс с одурманенной школьницей. На свободу он не рвался.

    Об аресте Вадима Данилова объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила 25 июля. «Фонтанка» писала, что он работал трактористом, приехал из Новосибирской области и в минувшую субботу встретился на Лиговском проспекте с восьмиклассницей.

    Обстоятельства дальнейшей прогулки Следственный комитет квалифицировал как изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

    Мать школьницы позже заявила, что мужчина чем-то напоил дочь и воспользовался её беспомощным состоянием под Атаманским мостом у набережной Обводного канала.

    По версии следствия, Данилов тем вечером пребывал в состоянии наркотического опьянения, юную спутницу также угощал запрещённым.

    Под стражей обвиняемому предстоит провести минимум до 23 сентября. Ни он, ни защитник против такой изоляции не возражали.

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