В Петербурге арестован обвиняемый в изнасиловании школьницы под Атаманским мостом

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу 28-летнего сибиряка, которому вменяют принудительный секс с одурманенной школьницей. На свободу он не рвался.
Об аресте Вадима Данилова объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила 25 июля. «Фонтанка» писала, что он работал трактористом, приехал из Новосибирской области и в минувшую субботу встретился на Лиговском проспекте с восьмиклассницей.
Обстоятельства дальнейшей прогулки Следственный комитет квалифицировал как изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Мать школьницы позже заявила, что мужчина чем-то напоил дочь и воспользовался её беспомощным состоянием под Атаманским мостом у набережной Обводного канала.
По версии следствия, Данилов тем вечером пребывал в состоянии наркотического опьянения, юную спутницу также угощал запрещённым.
Под стражей обвиняемому предстоит провести минимум до 23 сентября. Ни он, ни защитник против такой изоляции не возражали.