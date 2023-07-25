Полицейские выудили из Невы двух мужчин, перегревшихся на яхте

Двое мужчин устроили заплыв по Неве в Петербурге, но не сладили с течением. На помощь им подоспела транспортная полиция.



Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 24 июля, купальщиков доставали из воды напротив Петропавловской крепости. Молодые люди отдыхали на яхте и, распалённые жаркой погодой, решили освежиться.