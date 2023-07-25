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    Полицейские выудили из Невы двух мужчин, перегревшихся на яхте

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    Двое мужчин устроили заплыв по Неве в Петербурге, но не сладили с течением. На помощь им подоспела транспортная полиция.

    Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 24 июля, купальщиков доставали из воды напротив Петропавловской крепости. Молодые люди отдыхали на яхте и, распалённые жаркой погодой, решили освежиться.

    УТ МВД ПО СЗФО

    Течение Невы оказалось коварнее, их снесло вниз. Оба начали тонуть. Сотрудники транспортной полиции Иван Соловьев и Сергей Макарь услышали о терпящих бедствие по радио, подоспели на место и с помощью спасательного круга подняли мужчин на катер.

    Медицинская помощь не потребовалась, пловцов вернули на яхту.

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