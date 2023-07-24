Правительство России поддержало запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет , сообщают 24 июля «Ведомости» со ссылкой на «источник, близкий к кабмину».



Поправки предлагается внести в статью 261 Трудового кодекса (гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора).

