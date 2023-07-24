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    Правительство России поддержало запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

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    Правительство России поддержало запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет, сообщают 24 июля «Ведомости» со ссылкой на «источник, близкий к кабмину».

    Поправки предлагается внести в статью 261 Трудового кодекса (гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора).

    Согласно действующему законодательству, работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до трех лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Под действие нормы подпадают также лица, заботящиеся об этих категориях детей без матери.

    По информации «Ведомостей», комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение не расторгать трудовые договоры по инициативе работодателя с матерями-одиночками, которые воспитывают детей до 16 лет — то есть возрастную планку запрета хотят повысить на два года.

    Есть мнение, что благие намерения могут привести к тому, что дискриминация матерей-одиночек только усилится — их просто не будут брать на работу, зная, что не смогут уволить.

    Впрочем, звучат и другие оценки — например, некоторые эксперты считают, что в этой логике сейчас не выгодно брать на работу мужчин — ведь их могут мобилизовать, а уволить мобилизованного тоже нельзя.

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