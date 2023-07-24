Правительство России поддержало запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Правительство России поддержало запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до
Поправки предлагается внести в
Согласно действующему законодательству, работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до трех лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до
По информации «Ведомостей», комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение не расторгать трудовые договоры по инициативе работодателя с матерями-одиночками, которые воспитывают детей до
Есть мнение, что благие намерения могут привести к тому, что дискриминация матерей-одиночек только усилится — их просто не будут брать на работу, зная, что не смогут уволить.
Впрочем, звучат и другие оценки — например, некоторые эксперты считают, что в этой логике сейчас не выгодно брать на работу мужчин — ведь их могут мобилизовать, а уволить мобилизованного тоже нельзя.