Рухнувшая подпорная стена погребла под собой четыре машины в Кисловодске

В Кисловодске днем 24 июля подпорная стена обрушилась прямо на припаркованные автомобили. Жуткие кадры поймала камера видеонаблюдения.
Кадры ЧП на Промышленной улице показал в своем телеграм-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев. По его словам, помимо обрушения стены, произошел также прорыв газовой трубы. На записи видно, как сначала осыпается шов между плитами на нижнем уровне стены, а затем она обрушивается полностью, скрывая целиком сначала стоящие под стеной «Жигули», потом — соседнюю легковую. Припаркованный третьим кроссовер только задевает, а вот стоящую в метре-другом «Ладу» почти расплющивает верхним блоком стены.
К счастью, людей в погребенных машинах не было, никто не погиб и не пострадал. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, рухнули 25 метров подпорной стены на территории промзоны, есть угроза дальнейшего обрушения и повреждения конструкций металлического ангара, сообщает РИА «Новости». Из-за повреждения газопровода от газоснабжения отключены четыре небольших частных предприятия. Восстановить его работу планируют во вторник.