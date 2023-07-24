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    Рухнувшая подпорная стена погребла под собой четыре машины в Кисловодске

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    Скриншот видео
    Скриншот видеоФото: Евгений Моисеев / Telegram
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    В Кисловодске днем 24 июля подпорная стена обрушилась прямо на припаркованные автомобили. Жуткие кадры поймала камера видеонаблюдения.

    Кадры ЧП на Промышленной улице показал в своем телеграм-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев. По его словам, помимо обрушения стены, произошел также прорыв газовой трубы. На записи видно, как сначала осыпается шов между плитами на нижнем уровне стены, а затем она обрушивается полностью, скрывая целиком сначала стоящие под стеной «Жигули», потом — соседнюю легковую. Припаркованный третьим кроссовер только задевает, а вот стоящую в метре-другом «Ладу» почти расплющивает верхним блоком стены.

    К счастью, людей в погребенных машинах не было, никто не погиб и не пострадал. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, рухнули 25 метров подпорной стены на территории промзоны, есть угроза дальнейшего обрушения и повреждения конструкций металлического ангара, сообщает РИА «Новости». Из-за повреждения газопровода от газоснабжения отключены четыре небольших частных предприятия. Восстановить его работу планируют во вторник.

    Скриншот видео
    Скриншот видеоФото: Евгений Моисеев / Telegram

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    Ставропольский крайКисловодскОбрушение стены
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