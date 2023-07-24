Rapaport: цены на бриллианты падают до минимума из-за слабого спроса

Аналитики фиксируют значительное падение цен на бриллианты массой 1 карат с ноября 2020 года, пишет 24 июля газета «Ведомости» со ссылкой на информацию ценового агентства Rapaport.



Бриллианты весом 1 карат стали дешевле на 8,4 % за полгода и на 23,9 %, если сравнивать с июлем 2022 года. С начала 2023 года цена на бриллианты массой 3 карата опустилась почти на 5 % и на 15,8 % — с июля прошлого года. Самые маленькие бриллианты, масса которых равна 0,3 карата, до мая 2023 года дорожали, но в июне вновь начали снижаться в цене.

Стоимость снижается и среди алмазов. По данным агентства, южноафриканская De Beers в июле этого года опустила цены до 15 % на алмазы крупнее 0,75 карата.