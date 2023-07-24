Rapaport: цены на бриллианты падают до минимума из-за слабого спроса

Аналитики фиксируют значительное падение цен на бриллианты массой 1 карат с ноября 2020 года, пишет 24 июля газета «Ведомости» со ссылкой на информацию ценового агентства Rapaport.
Бриллианты весом 1 карат стали дешевле на 8,4 % за полгода и на 23,9 %, если сравнивать с июлем 2022 года. С начала 2023 года цена на бриллианты массой 3 карата опустилась почти на 5 % и на 15,8 % — с июля прошлого года. Самые маленькие бриллианты, масса которых равна 0,3 карата, до мая 2023 года дорожали, но в июне вновь начали снижаться в цене.
Стоимость снижается и среди алмазов. По данным агентства, южноафриканская De Beers в июле этого года опустила цены до 15 % на алмазы крупнее 0,75 карата.
По словам представителя крупнейшей в России компании по добыче алмазов «Алроса», сейчас цены на алмазы и бриллианты возвращаются к своим нормальным значениям. По его словам, всплеск цен на 35–45 % произошел после пандемии коронавируса.
Накануне телеканал RT сообщил, что Еврокомиссия готовит ограничения торговли алмазами из России, чтобы сократить доходы, получаемые от экспорта драгоценных камней. Европейские чиновники отметили, что значительное количество драгоценностей экспортируется через Евросоюз, и это срочно требует внимания.