Задержан главный инженер московского ТЦ, где погибли люди из-за прорыва трубы с горячей водой

Главный инженер компании, которая отвечала за безопасность в ТЦ «Времена года» в Москве задержан. Об этом утром в понедельник, 24 июля, сообщили в СК РФ.

«В скором времени будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.



В субботу, 22 июля, в московском ТЦ «Времена года», расположенном на западе столицы, прорвало трубу с горячей водой в цокольном этаже и в подвалах.

В данный момент известно о смерти четырех сотрудников торгового центра. Еще пострадали десять — они с различными ожогами попали в стационары.

