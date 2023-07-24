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    Задержан главный инженер московского ТЦ, где погибли люди из-за прорыва трубы с горячей водой

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    Главный инженер компании, которая отвечала за безопасность в ТЦ «Времена года» в Москве задержан. Об этом утром в понедельник, 24 июля, сообщили в СК РФ.

    «В скором времени будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

    В субботу, 22 июля, в московском ТЦ «Времена года», расположенном на западе столицы, прорвало трубу с горячей водой в цокольном этаже и в подвалах.

    В данный момент известно о смерти четырех сотрудников торгового центра. Еще пострадали десять — они с различными ожогами попали в стационары.

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