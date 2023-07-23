    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    754мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.38eur100.66

    Выросло число пострадавших после прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ

    1497
    4 комментария

    столичный СК

    В Москве выросло количество пострадавших в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года». Следственные действия продолжаются второй день. Об этом 23 июля сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

    В данный момент известно о смерти четырех сотрудников торгового центра. Пострадали 10 человек. С различными ожогами они попали в стационары.

    По факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Оно предано в аппарат ГСУ СК России по Москве. Следователи проводят обыски в помещениях ТЦ, допрашивают свидетелей и руководство.

    Напомним, что ЧП произошло накануне, 22 июля. В торговом центре «Времена года», расположенном на западе столицы, прорвало трубу на цокольном этаже и в подвалах.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Прорыв трубы
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    кудаужнам23 Июл 2023 в 19:27
    Кто владелец?
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 18:46
    жаль только 4.
    +0−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close