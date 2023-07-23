Выросло число пострадавших после прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ

столичный СК
В Москве выросло количество пострадавших в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года». Следственные действия продолжаются второй день. Об этом 23 июля сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
В данный момент известно о смерти четырех сотрудников торгового центра. Пострадали
По факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Оно предано в аппарат
Напомним, что ЧП произошло накануне, 22 июля. В торговом центре «Времена года», расположенном на западе столицы, прорвало трубу на цокольном этаже и в подвалах.