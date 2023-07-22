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    После прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ погибли четверо

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    10 комментариев

    Минимум девять человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в торговом центре «Времена года». Четверо погибли, сообщает ТАСС 22 июля.

    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
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    Гибель четверых подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. ТАСС уточняет, что у сотрудницы гипермаркета случился сердечный приступ. MSK1 пишет, что погибшая — девушка из Киргизии, а магазин находится на цокольном этаже.

    Кроме того, продолжаются поиски еще одного человека, который может быть заблокирован где-то на втором этаже. Всего сообщается о девяти пострадавших.

    18 человек, по данным РИА Новости, заблокированы на третьем этаже, но они находятся в безопасном месте.

    СМИ публикуют кадры, на которых видно людей с ошпаренными кипятком ногами.

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    Комментарии 10

    Гость22 Июл 2023 в 17:31
    ужасная гибель, бедные люди ((( до слез, это страшно... наше время технологий свариться в кипятке ....
    +3−0
    DEMOMON22 Июл 2023 в 17:29
    А неужели нет карты, когда что нужно менять?
    +0−0
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