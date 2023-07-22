После прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ погибли четверо

Минимум девять человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в торговом центре «Времена года». Четверо погибли, сообщает ТАСС 22 июля.

Гибель четверых подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. ТАСС уточняет, что у сотрудницы гипермаркета случился сердечный приступ. MSK1 пишет, что погибшая — девушка из Киргизии, а магазин находится на цокольном этаже.

Кроме того, продолжаются поиски еще одного человека, который может быть заблокирован где-то на втором этаже. Всего сообщается о девяти пострадавших.

18 человек, по данным РИА Новости, заблокированы на третьем этаже, но они находятся в безопасном месте.



СМИ публикуют кадры, на которых видно людей с ошпаренными кипятком ногами.

