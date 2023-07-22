Кипяток хлынул на посетителей торгового центра в Москве

Несколько человек получили ожоги после прорыва трубы в здании торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Часть посетителей остаются заблокированы в здании.



О коммунальной аварии сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Труба с кипятком лопнула в здании на Кутузовском днем 22 июля. По некоторым данным, часть посетителей заблокирована на третьем этаже здания. РИА Новости говорит о 18 заблокированных.



У части посетителей ожоги, к ТЦ съезжаются машины экстренных служб. РИА Новости сообщает о двоих пострадавших, ряд телеграм-каналов пишут о 50–70 ошпаренных посетителях.

