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    Кипяток хлынул на посетителей торгового центра в Москве

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    16 комментариев

    Несколько человек получили ожоги после прорыва трубы в здании торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Часть посетителей остаются заблокированы в здании.

    О коммунальной аварии сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Труба с кипятком лопнула в здании на Кутузовском днем 22 июля. По некоторым данным, часть посетителей заблокирована на третьем этаже здания. РИА Новости говорит о 18 заблокированных.

    У части посетителей ожоги, к ТЦ съезжаются машины экстренных служб. РИА Новости сообщает о двоих пострадавших, ряд телеграм-каналов пишут о 50–70 ошпаренных посетителях.

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    Комментарии 16

    Заливщик голосовых планок22 Июл 2023 в 16:34
    Типичная Москва.
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 16:16
    Думается про диверсию.
    Слишком много пострадавших для случайности такого рода.
    +0−3
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