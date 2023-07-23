Стрелков помещен в московское «Лефортово»

Арестованный Игорь Стрелков помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом 23 июля журналистам рассказал ответственный секретарь ОНК столицы и член СПЧ Алексей Мельников.



Отмечается, что Стрелков отказался от общения с правозащитниками.



«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник», — заявил Мельников (цитата по РИА Новости).



Ответственный секретарь ОНК также добавил, что у Стрелкова не выявили «признаков морального или физического давления».



Стрелков был задержан в столице и арестован 21 июля. Срок заключения под стражу по решению суда — до 18 сентября. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности, опубликованные в социальных сетях. Подробнее об этом читайте здесь.

