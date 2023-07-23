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    Стрелков помещен в московское «Лефортово»

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    25 комментариев

    Арестованный Игорь Стрелков помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом 23 июля журналистам рассказал ответственный секретарь ОНК столицы и член СПЧ Алексей Мельников.

    Отмечается, что Стрелков отказался от общения с правозащитниками.

    «Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник», — заявил Мельников (цитата по РИА Новости).

    Ответственный секретарь ОНК также добавил, что у Стрелкова не выявили «признаков морального или физического давления».

    Стрелков был задержан в столице и арестован 21 июля. Срок заключения под стражу по решению суда — до 18 сентября. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности, опубликованные в социальных сетях. Подробнее об этом читайте здесь.

    О том, кто такой Игорь Стрелков, читайте в материале «Фонтанки».

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    Игорь Стрелков
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    Комментарии 25

    Гость23 Июл 2023 в 23:21
    А в гаагской камере у него даже интернет бы был.
    Вот что значит неправильный выбор.
    +0−0
    OttoVonNasmorck23 Июл 2023 в 22:56
    Обменно-семенной фонд.
    +0−0
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