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    Туристы бегут с горящего Родоса: показываем остров, с которого эвакуировали 19 тысяч человек

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    17 комментариев

    Греческие власти эвакуировали на Родосе из-за природных пожаров 19 тысяч человек, сообщает Reuters. Остров, расположенный на юго-востоке Греции, популярен среди отдыхающих своими пляжами и историческими достопримечательностями.

    Как пишет 23 июля агентство, лесной пожар, бушующий на Родосе, вынудил тысячи туристов и жителей острова укрыться в школах и на стадионах после того, как они были эвакуированы из прибрежных деревень и курортов.

    Видео: The Sun / YouTube

    Видео: Gardian News / YouTube

    Видео: Global News / YouTube

    Правительственный чиновник сообщил Reuters, что 19 тысяч человек были перемещены из своих домов и отелей, причем три тысячи из них на лодках. Многим помогала полиция.

    Тысячи людей провели ночь на открытом воздухе, а туроператоры Jet2, TUI и Correndon отменили рейсы, вылетающие на остров. Волна тепла на юге Европы по прогнозам синоптиков может продержаться и до августа, а значит продолжатся и пожары.

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    Лесные пожарыГреция
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    Комментарии 17

    Гость23 Июл 2023 в 17:43
    Печально, красивый остров. Кто может злорадствовать по поводу лесных пожаров - у того нет сердца. Политики приходят и уходят, а что мы оставим будущему человечеству?
    +0−0
    VKuser36010352123 Июл 2023 в 17:29
    Нечего россиянам, включая дочку Шойгу с зятем, тратить деньги за рубежом. Тратьте деньги в Сочи, а ту Глава столько денег вложил из национального фонда и пенсионных накоплений россиян. А эти деньжата подрядчики попилили.... Хорошо если 75% дошло до назначения
    +2−0
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