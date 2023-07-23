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    Центр «пожелтел», на КАД начинаются пробки. Петербург ждет сложная дорожная неделя

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    9 комментариев

    Сложная дорожная обстановка наблюдается в Петербурге в выходной день 23 июля. Движение затруднено по центру города и не только.

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», желтым окрасились Невский проспект, Садовая улица, часть Обводного канала, Университетская набережная, 7–8 линии Васильевского острова.

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
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    Красным отмечен участок на КАД в районе пересечения с Таллинским шоссе. Также автомобили стоят в пробках на Красносельском и Волхонском шоссе. Сложная ситуация у развязки на Кронштадт. Там, по данным сервиса, произошло ДТП. Движение затруднено.

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
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    Традиционные проблемы начинаются и на севере: несмотря на раннее время, движение на въезде в город с Новоприозерского шоссе нельзя назвать простым. Правда в целом дорожное движение пока свободное. «Яндекс.Пробки» ставят городу 2 балла из 10 возможных.

    Сегодня в городе проходит репетиция главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. На рабочей неделе Петербург примет форум Россия — Африка.

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»

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    Комментарии 9

    Гость23 Июл 2023 в 14:58
    Пора строить резервные дороги, протягивать метро, удлинять и ускорять трамваи. Вон Петр Первый Невский проспект не просто так таким широким сделал. Раньше был многократный запас
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:08
    Они с этим парадом задолбали, помню раньше приходили корабли с четверга на пятницу и никаких репетиций, а сейчас они 3 недели готовятся.
    +1−0
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