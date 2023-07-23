Центр «пожелтел», на КАД начинаются пробки. Петербург ждет сложная дорожная неделя

Сложная дорожная обстановка наблюдается в Петербурге в выходной день 23 июля. Движение затруднено по центру города и не только.

Красным отмечен участок на КАД в районе пересечения с Таллинским шоссе. Также автомобили стоят в пробках на Красносельском и Волхонском шоссе. Сложная ситуация у развязки на Кронштадт. Там, по данным сервиса, произошло ДТП. Движение затруднено.

Традиционные проблемы начинаются и на севере: несмотря на раннее время, движение на въезде в город с Новоприозерского шоссе нельзя назвать простым. Правда в целом дорожное движение пока свободное. «Яндекс.Пробки» ставят городу 2 балла из 10 возможных.



Сегодня в городе проходит репетиция главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. На рабочей неделе Петербург примет форум Россия — Африка.