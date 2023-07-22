Утром в Петербурге разведут мосты и перекроют улицы для репетиции военно-морского парада

В воскресенье, 23 июля, в Петербурге пройдет еще одна репетиция главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. На пять часов в центре перекроют два десятка улиц, а общественный транспорт пустят по измененным маршрутам.
С 9 часов утра до двух часов дня будет перекрыто движение на Дворцовой, Адмиралтейской, Английской, Университетской набережных, набережных Лейтенанта Шмидта и Кутузова, Невском, Адмиралтейском и Литейном проспектах, Сенатской и Биржевой площадях, Гороховой, Малой и Большой Морских, Казанской улицах, в Адмиралтейском, Дворцовом и Биржевом проездах, в Мраморном, Мошковом и Кирпичном переулках. Полный и точный список перекрытий читайте тут.
С 11:00 до 12:15 Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены.
Кроме того, с 9:00 до 14:00 из-за перекрытий вносятся изменения в трассы автобусов № 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262, троллейбусов № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамваев № 3 и № 6. Подробно о том, как будут следовать эти маршруты во время репетиции, можно узнать на сайте «Организатора перевозок».