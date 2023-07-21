В Петербурге родился еще один Владимир Путин

Очередной Владимир Путин родился в Петербурге. Мальчик с таким именем появился на свет в роддоме №10, сообщает 21 июля комздрав.



Его мама Виктория рассказала, что дедушку новорожденного тоже зовут Владимир Путин. Родителям нравится энергетика этого имени и значение «владеющий миром». Женщина уверена, что человек с таким именем рожден, чтобы приводить людей к согласию. По словам новоиспеченной мамы, ее сын принес в мир мудрость, тепло и любовь. Она хочет, чтобы он вырос лидером и победителем по жизни.

В Петербурге напомним, также живет девочка, которую зовут Россия Русских. Родители в разговоре с «Фонтанкой» признавались, что искали креативное, патриотическое и православное имя.