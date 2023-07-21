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    В Петербурге родился еще один Владимир Путин

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    55 комментариев

    Очередной Владимир Путин родился в Петербурге. Мальчик с таким именем появился на свет в роддоме №10, сообщает 21 июля комздрав.

    Его мама Виктория рассказала, что дедушку новорожденного тоже зовут Владимир Путин. Родителям нравится энергетика этого имени и значение «владеющий миром». Женщина уверена, что человек с таким именем рожден, чтобы приводить людей к согласию. По словам новоиспеченной мамы, ее сын принес в мир мудрость, тепло и любовь. Она хочет, чтобы он вырос лидером и победителем по жизни.

    В Петербурге напомним, также живет девочка, которую зовут Россия Русских. Родители в разговоре с «Фонтанкой» признавались, что искали креативное, патриотическое и православное имя.

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    Комментарии 55

    26609791521 Июл 2023 в 17:37
    О, нет!
    +1−1
    Гость21 Июл 2023 в 17:30
    Не понял. Так Путин это имя у него?
    +0−2
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