Морское судно впервые в России заправили в порту Петербурга биотопливом, среди компонентов — масло от фритюра

В петербургском порту состоялась первая, тестовая, заправка морского судна биотопливом. Ее осуществил оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти» — компания «Газпромнефть Марин Бункер». Проект реализован в сотрудничестве с одной из крупных сетей быстрого питания — одним из компонентов топлива является отработанное фритюрное масло.
Помимо масла в биотопливо входит низкосернистое судовое топливо «Газпром нефти». Масло отстаивается, фильтруется и проходит термообработку на предприятии «Эковей», а смешивание всех компонентов, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива проводятся на терминале «Газпром нефти» непосредственно в порту. В компании отмечают, что биотопливо может использоваться на большинстве морских и речных судов.
«В настоящий момент ассортимент нашей продукции более чем на 90% состоит из судовых топлив высокого экологического класса, — отметил генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Антон Соболев. — Мы рассматриваем дальнейшее расширение продуктового портфеля, в том числе за счет биотоплива. Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след».
Производство биодизеля было локализовано в России в прошлом году. Только одна сеть быстрого питания ежегодно отправляет на переработку 5,5 тыс. тонн отработанного фритюрного масла — теперь часть этого объема будет использоваться для производства судового биотоплива.