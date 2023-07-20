«Тепловой взрыв» перегревает Анталью и другие курорты. Страдают и сами турки: от пожаров, солнечных ударов и денежных трат

На Турцию идёт новая волна жары, она затронет запад страны и популярные курорты, пишет 20 июля газета Yeni Şafak.
По прогнозам синоптиков, новая волна тепла на следующей неделе может побить рекорды. В пятницу в Стамбуле ожидается повышение температуры до 38 градусов, в Анкаре — 35 градусов, в Айдыне — 42, в Измире — 39, в Анталье — 41. Температура в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях на 3–8 градусов выше нормы. Медики предупреждают, что самое опасное время — с 11 до 16 часов. Риск теплового удара особенно высок для людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей.
Из-за аномальной жары страну охватили многочисленные лесные пожары, потребление электроэнергии ставит рекорды, спрос на кондиционеры зашкаливает.
Температуру в северном полушарии сильно повышают Эль-Ниньо и антропогенное изменение климата. Экстремальную жару в южную часть Европы приносят воздушные массы из Африки после «теплового взрыва» в Сахаре. Причиной этого явления считается вирга — сухой дождь. Капли испаряются ещё в воздухе, не достигая земли. Пар поднимается вверх, и туча растет, при этом нисходящий поток воздуха резко нагревается. В Италии из-за этого ожидается до 50 градусов. Россию это экстремальное явление, по данным Гидрометцентра, не затронет.