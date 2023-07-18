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    Вильфанд рассказал, ждать ли последствий «теплового взрыва» в Сахаре россиянам

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    4 комментария

    Волна тепла из Африки, что вскоре принесет экстремальную жару в южную часть Европы, будет региональным явлением и не затронет Россию. Об этом 18 июля рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По словам главного синоптика, температура воздуха в южных регионах европейской части России в ближайшую неделю, напротив, будет на 1–3 градуса ниже нормы. В целом температурный фон ожидают нормальный — порядка 30 градусов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что из-за «теплового взрыва» в Сахаре в ближайшие дни юг Европы накроет сильная жара. В итальянской Сардинии температура воздуха может достигнуть рекордных 50 градусов.

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    Комментарии 4

    Гость18 Июл 2023 в 15:36
    Банду Вильфанда - под суд! Где обещанное приятное лето с температурами чуть выше климатической нормы?
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:31
    А почему Вильфанд в этом году нам ничего не рассказывает про розовое лето?
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:19
    Магический Вильфанд колдует испепеление европейским народам.
    +0−0
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