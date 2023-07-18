Вильфанд рассказал, ждать ли последствий «теплового взрыва» в Сахаре россиянам

Волна тепла из Африки, что вскоре принесет экстремальную жару в южную часть Европы, будет региональным явлением и не затронет Россию. Об этом 18 июля рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По словам главного синоптика, температура воздуха в южных регионах европейской части России в ближайшую неделю, напротив, будет на 1–3 градуса ниже нормы. В целом температурный фон ожидают нормальный — порядка 30 градусов.

Ранее Bloomberg сообщил, что из-за «теплового взрыва» в Сахаре в ближайшие дни юг Европы накроет сильная жара. В итальянской Сардинии температура воздуха может достигнуть рекордных 50 градусов.