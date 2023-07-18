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    Bloomberg предупредил о жаре до +50 градусов в Европе из-за «теплового взрыва»

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    В южных государствах Европы в ближайшие дни из-за «теплового взрыва» в Сахаре усилится жара. В итальянской Сардинии температура может подняться до 50 градусов тепла. Об этом 17 июля сообщает агентство Bloomberg.

    Последний температурный рекорд в Европе зафиксировали всего два года тогда — 48 градусов на Сицилии.

    В ближайшие дни рекорд может обновить новая волна тепла из Северной Африки: ее назвали в честь Харона — мифического перевозчика через реку Стикс, который доставлял души мертвых в подземное царство.

    Сейчас необычайно жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде.

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