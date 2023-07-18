Bloomberg предупредил о жаре до +50 градусов в Европе из-за «теплового взрыва»

В южных государствах Европы в ближайшие дни из-за «теплового взрыва» в Сахаре усилится жара. В итальянской Сардинии температура может подняться до 50 градусов тепла. Об этом 17 июля сообщает агентство Bloomberg.

Последний температурный рекорд в Европе зафиксировали всего два года тогда — 48 градусов на Сицилии.



В ближайшие дни рекорд может обновить новая волна тепла из Северной Африки: ее назвали в честь Харона — мифического перевозчика через реку Стикс, который доставлял души мертвых в подземное царство.



Сейчас необычайно жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде.