"На военном полигоне в Крыму снизилась частота детонации боеприпасов"

На военном полигоне в Кировском районе Крыма зафиксировано существенное снижение частоты детонации боеприпасов, ситуация стабилизируется. Об этом в четверг,
«Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне», — заявили в ведомстве.
В МЧС добавили, что после обследования будут выработаны рекомендации для населения.
19 июля на полигоне в Кировском районе Крыма начался масштабный пожар со взрывами боеприпасов, пришлось перекрыть трассу «Таврида».