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    На военном полигоне в Крыму снизилась частота детонации боеприпасов

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    21 комментарий

    На военном полигоне в Кировском районе Крыма зафиксировано существенное снижение частоты детонации боеприпасов, ситуация стабилизируется. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, передает РИА Новости.

    «Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне», — заявили в ведомстве.

    В МЧС добавили, что после обследования будут выработаны рекомендации для населения.

    19 июля на полигоне в Кировском районе Крыма начался масштабный пожар со взрывами боеприпасов, пришлось перекрыть трассу «Таврида».

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    МЧСКрымДетонация
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    Комментарии 21

    26605452520 Июл 2023 в 13:40
    "На военном полигоне в Крыму снизилась частота детонации боеприпасов"

    Жизнь налаживается...............
    +0−0
    prosto korsak20 Июл 2023 в 13:22
    Любителям словесности.
    "Пиротехника делится на военную (такие как сигнальные ракетницы, светошумовые спецсредства, дымовые шашки), специализированную (киносъемочные спецэффекты, гражданские сигнальные средства, пироболты, железнодорожные петарды) и развлекательную (главным образом фейерверочные изделия — петарды, бенгальские свечи, хлопушки, ракеты, фонтаны, салюты). К пиротехнике также относятся такие изделия как спички и специальные пиропатроны для подушек безопасности."
    +0−1
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