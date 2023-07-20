В Италию вернули украденное письмо Колумба об открытии Америки

США вернули в Италию украденное письмо Христофора Колумба, изданное в XV веке. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает CNN со ссылкой на иммиграционную и таможенную службы США.
Письмо написано на латыни, оно — одна из 30 сохранившихся копий письма Колумба, в котором сообщалось королю Испании Фердинанду и королеве Изабелле в 1493 году об открытиях на американском континенте. Испанские монархи финансировали экспедицию Христофора Колумба.
Автор: youtube.com/ICEgovOfficial
Это письмо, считают эксперты, украли из Национальной библиотеки Марциана в Венеции в 80-е годы ХХ века. Документ обнаружили у частного коллекционера в США в 2020 году. Американская прокуратура заявила, что коллекционер приобрел письмо у торговца редкими книгами в 2003 году, ничего не подозревая о его происхождении. Ведомство оценило стоимость письма в 1,3 млн долларов.
Первые копии писем Колумба чрезвычайно редки и высоко ценятся коллекционерами. Возвращенная в Италию версия носит название Plannck I — в честь известного печатника Стефана Планка, который опубликовал два издания этого письма более 500 лет назад.