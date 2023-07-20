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    В Италию вернули украденное письмо Колумба об открытии Америки

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    5 комментариев

    США вернули в Италию украденное письмо Христофора Колумба, изданное в XV веке. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает CNN со ссылкой на иммиграционную и таможенную службы США.

    Письмо написано на латыни, оно — одна из 30 сохранившихся копий письма Колумба, в котором сообщалось королю Испании Фердинанду и королеве Изабелле в 1493 году об открытиях на американском континенте. Испанские монархи финансировали экспедицию Христофора Колумба.

    Автор: youtube.com/ICEgovOfficial

    Это письмо, считают эксперты, украли из Национальной библиотеки Марциана в Венеции в 80-е годы ХХ века. Документ обнаружили у частного коллекционера в США в 2020 году. Американская прокуратура заявила, что коллекционер приобрел письмо у торговца редкими книгами в 2003 году, ничего не подозревая о его происхождении. Ведомство оценило стоимость письма в 1,3 млн долларов.

    Первые копии писем Колумба чрезвычайно редки и высоко ценятся коллекционерами. Возвращенная в Италию версия носит название Plannck I — в честь известного печатника Стефана Планка, который опубликовал два издания этого письма более 500 лет назад.

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    ИталияСШАКолумб
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    Комментарии 5

    onotolich20 Июл 2023 в 15:56
    "Так оно и плавало, пока его Колумб не открыл..."
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 14:39
    Индейцы не в счет...Они ничего не "открывали", только жили там за тысячи лет до "белых цивилизаторов".
    Расизм в чистом виде. Пора бы передовому Западу отказаться от таких "открытий"
    +1−0
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