В Италию вернули украденное письмо Колумба об открытии Америки

США вернули в Италию украденное письмо Христофора Колумба, изданное в XV веке. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает CNN со ссылкой на иммиграционную и таможенную службы США.

Письмо написано на латыни, оно — одна из 30 сохранившихся копий письма Колумба, в котором сообщалось королю Испании Фердинанду и королеве Изабелле в 1493 году об открытиях на американском континенте. Испанские монархи финансировали экспедицию Христофора Колумба.