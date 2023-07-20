Поправка ко второму чтению: за неявку в военкомат по повестке — крупный штраф

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 20 июля одобрил и рекомендовал палате парламента принять поправки ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу.
Документ вводит несколько новых норм, в частности:
- неявка граждан по повестке в военкомат без уважительной причины (заболевание, тяжёлое состояние близких родственников и т.д.) будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей (сейчас от 500 до 3 тысяч рублей);
- неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации — до 80 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 тысяч рублей юридических лиц,
- несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы и т.п. — до 20 тысяч рублей (сейчас до 3 тысяч рублей),
- непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет — 40–50 тысяч рублей для должностных лиц и 350–400 тысяч рублей для юридических лиц,
- за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей — до 25 тысяч рублей для граждан (сейчас — до 500 рублей), до 50 тысяч рублей для должностных лиц (сейчас до 1 000 рублей), до 400 тысяч рублей для юридических лиц (сейчас до 20 тысяч рублей),
- за уклонение от медицинского обследования — до 25 тысяч рублей (сейчас 3 тысячи рублей),
- за умышленные порчу или утрату документов воинского учета — до 25 тысяч рублей.