Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера

В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) произошёл сбой вечером 19 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы начали сыпаться после одиннадцати часов вечера. Большинство связано с невозможностью отправить сообщения.

«Идёт постоянное подключение!», — пишут читатели «Фонтанки».

Сбои фиксируют как в России, так и в других странах.

Наибольшее число отчетов о сбоях зафиксировано в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции.

