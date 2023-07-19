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    Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера

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    В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) произошёл сбой вечером 19 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

    Жалобы начали сыпаться после одиннадцати часов вечера. Большинство связано с невозможностью отправить сообщения.

    «Идёт постоянное подключение!», — пишут читатели «Фонтанки».

    Сбои фиксируют как в России, так и в других странах.

    Наибольшее число отчетов о сбоях зафиксировано в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции.

    *Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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    Гость20 Июл 2023 в 01:06
    ICQ работает)
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