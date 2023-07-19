Путин назвал невыполнение условий России по зерновой сделке наглостью и бесцеремонностью

Откровенной наглостью и бесцеремонностью назвал невыполнение обязательств перед Россией по зерновой сделке президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания 19 июля он отметил, что Россия «проявляла чудеса выдержки и толерантности», продлевая договоренности, передает РИА Новости.



Путин также подчеркнул, что при этом никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, но «лишь постоянно что-то требовали от России».



Президент резюмировал, что «Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос». Тем не менее, добавил он, Россия рассмотрит возможность вернуться к сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.

