Путин назвал невыполнение условий России по зерновой сделке наглостью и бесцеремонностью

Откровенной наглостью и бесцеремонностью назвал невыполнение обязательств перед Россией по зерновой сделке президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания 19 июля он отметил, что Россия «проявляла чудеса выдержки и толерантности», продлевая договоренности, передает РИА Новости.
Путин также подчеркнул, что при этом никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, но «лишь постоянно что-то требовали от России».
Президент резюмировал, что «Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос». Тем не менее, добавил он, Россия рассмотрит возможность вернуться к сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.
«Черноморская инициатива» прекратила действовать с 18 июля. Совместный Координационный центр в Стамбуле расформируют. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Министерство обороны РФ объявило, что все суда, следующие по Черному морю в украинские порты, будут с полуночи 20 июля рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под флагами которых ходят такие суда, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.