Гарантий безопасности больше нет. Что сказали о прекращении зерновой сделки в МИДе

Прекращение зерновой сделки прокомментировали в МИД РФ. Вот что говорится в заявлении министерства, опубликованном на его официальном сайте 17 июля:



«Черноморская инициатива» прекратит работу с 18 июля, а совместный координационный центр в Стамбуле расформируют;

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор;

В северо-западной акватории Черного моря будет восстановлен режим временно опасного района.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решение России осудила, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление в соцсетях. «Маршруты солидарности» ЕС будут продолжать способствовать вывозу агропродукции с Украины на мировые рынки», — заявила фон дер Ляйен.

