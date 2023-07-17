Гарантий безопасности больше нет. Что сказали о прекращении зерновой сделки в МИДе

Прекращение зерновой сделки прокомментировали в МИД РФ. Вот что говорится в заявлении министерства, опубликованном на его официальном сайте 17 июля:
- «Черноморская инициатива» прекратит работу с 18 июля, а совместный координационный центр в Стамбуле расформируют;
- Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор;
- В северо-западной акватории Черного моря будет восстановлен режим временно опасного района.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решение России осудила, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление в соцсетях. «Маршруты солидарности» ЕС будут продолжать способствовать вывозу агропродукции с Украины на мировые рынки», — заявила фон дер Ляйен.
Дмитрий Песков 17 июля заявил о том, что договоренности по вывозу украинского зерна из черноморских портов фактически прекращены, сделка остановлена. По его словам, Россия вернется к участию в ней, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.