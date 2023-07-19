«Это Спарта» по-московски. Пассажирка столичного метро выместила злость на турникете

Прокуратура Москвы
Турникет в московском метро пал жертвой разгневанной женщины. Теперь ей придется ответить за вандализм.
Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Проспект Мира», сообщает 19 июля пресс-служба прокуратуры Москвы. 31-летняя женщина, вполне спокойно шедшая с эскалатора, внезапно взяла разгон и ударила ногой по створкам турникета, работающего на выход со станции. Те напора не выдержали и разлетелись на осколки.
Свой поступок она позже объяснила тем, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, была в плохом настроении и хотела выйти на улицу, чтобы успокоиться. А в итоге заработала уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).