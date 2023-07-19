В Колпино неизвестный устроил взрыв в отделении Сбербанка

Ночью в Колпинском районе Петербурга неизвестный организовал взрыв в вестибюле отделения банка. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 июля. Инцидент произошел около трех часов на бульваре Трудящихся.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадавших нет, если не считать банкомат, двери и окна. Если это была попытка кражи, то она провалилась — кассеты банкомата злоумышленнику вскрыть не удалось.
В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» подтвердили информацию. «Неизвестный совершил попытку взлома банкомата, в результате денежные средства похищены не были, пострадавших нет. Офис временно не работает», — рассказали в компании.
Местных жителей просят пока обращаться в отделения на Пролетарской, 60, Веры Слуцкой, 38, или воспользоваться банкоматом в ближайшем ТЦ на бульваре Трудящихся, 12.
«Банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Все банкоматы надёжно защищены, это делает попытки нападения на них бессмысленными. В результате количество попыток нападений на банкоматы значительно снизилось, а преступники все реже добиваются своей цели. Так, с начала года ни один преступник не смог похитить средства из банкоматов Сбера», — добавили в пресс-службе.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что меры к розыску и задержанию причастных уже приняты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
UPD: офис работает в штатном режиме, зона круглосуточного самообслуживания временно закрыта.