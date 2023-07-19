В Колпино неизвестный устроил взрыв в отделении Сбербанка

Ночью в Колпинском районе Петербурга неизвестный организовал взрыв в вестибюле отделения банка. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 июля. Инцидент произошел около трех часов на бульваре Трудящихся.



По предварительным данным, в результате взрыва пострадавших нет, если не считать банкомат, двери и окна. Если это была попытка кражи, то она провалилась — кассеты банкомата злоумышленнику вскрыть не удалось.



В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» подтвердили информацию. «Неизвестный совершил попытку взлома банкомата, в результате денежные средства похищены не были, пострадавших нет. Офис временно не работает», — рассказали в компании.